OM : Sampaoli menace, Longoria lui fait une promesse folle

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le journal AS a lâché une bombe ce jeudi en dévoilant les envies d’ailleurs de Jorge Sampaoli en raison des difficultés de l’OM à lancer son mercato.

Jorge Sampaoli est un homme passionné et volcanique mais également très impatient, si l’on en croit les informations du journal AS en cette deuxième partie de semaine. Et pour preuve, dans son édition du jour, le média espagnol affirme catégoriquement que Jorge Sampaoli a de gros doutes au sujet de son avenir à l’Olympique de Marseille. En cause, les difficultés du club phocéen à lancer son mercato alors que pour l’heure, aucun renfort n’a posé le pied en Provence si ce n’est Samuel Gigot, dont la venue en provenance du Spartak Moscou (libre) avait été bouclée en janvier dernier. Jorge Sampaoli réclame du lourd à Marseille afin de remplacer William Saliba et Boubacar Kamara et surtout dans l’espoir de passer la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Sampaoli, des doutes sur le mercato de l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Les rumeurs sont logiquement de nature à inquiéter les supporters de l’Olympique de Marseille même si pour la très crédible journaliste argentine Veronica Brunati, il n’y a aucun souci à se faire du côté de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. En effet, la journaliste sud-américaine a formellement démenti les informations du journal AS en expliquant que Jorge Sampaoli se sentait très bien à Marseille et ressentait une très grande motivation à l’idée de faire briller l’OM en Ligue des Champions. Surtout que les relations avec Pablo Longoria sont excellentes. Une tendance confirmée par Le Phocéen, qui dévoile par ailleurs que le mercato de l’OM va connaître dans les jours à venir un très sérieux coup d’accélérateur, ce qui devrait plaire à Jorge Sampaoli et à son staff.

Cinq renforts dans les jours à venir à l'OM ?

Le média marseillais envoie du lourd en affirmant que cinq joueurs -dont les noms n’ont pas filtré pour le moment- vont débarquer à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Cinq joueurs, plus des remplaçants pour les éventuels partants (Saliba, Kamara mais aussi Caleta-Car ou encore Luis Henrique) sont donc attendus à Marseille dans les jours à venir. « La théorie d'un départ de Sampaoli ne tient donc pas, même si on n'exclue pas un petit coup de pression comme lorsque l'Argentin fixait ses conditions pour être compétitif en C1 » argumente Le Phocéen, pour qui il ne fait aucun doute que Jorge Sampaoli sera toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Et qui plus est avec une équipe relativement compétitive alors que ces derniers jours, les pistes Isaak Touré ou encore Justin Kluivert ont connu des avancées.