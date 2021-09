OM : Sampaoli le trimbale, Gerson adore ça

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Milieu défensif de formation, Gerson évolue dans une position de meneur de jeu depuis le début de la saison avec Jorge Sampaoli à l’OM.

Passeur décisif contre les Girondins de Bordeaux il y a deux semaines, la star brésilienne de l’Olympique de Marseille a marqué son premier but en Ligue 1 face à Saint-Etienne dimanche soir (3-1). En l’absence d’Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli a fait le choix d’avancer tout le monde d’un cran sur le terrain en plaçant Dimitri Payet en pointe et Gerson en n°10. Pour l’heure, cette réorganisation est payante car tout ce petit monde se trouve très bien. Sélectionné par Tite pour les matchs du Brésil contre le Chili, l’Argentine et le Pérou en éliminatoires pour la Coupe du monde, Gerson a évoqué en conférence de presse son nouveau poste.

Gerson à l'aise en meneur de jeu

Et vraisemblablement, l’ex-joueur de Flamengo adore les expérimentations de Jorge Sampaoli. « Dans mon nouveau club, je joue dans une position plus avancée qu’avec le Flamengo, mais je me sens bien, j’aime bien être plus proche du but et d’avoir plus de responsabilités. Je pensais que ça serait plus difficile. Tout se passe bien même si j’ai encore du mal à communiquer avec mes coéquipiers. Je ne comprends pas très bien le Français encore, mais beaucoup au club parlent portugais donc ça m’aide » a lancé Gerson, satisfait de ses débuts en France avec l’Olympique de Marseille. Globalement, les supporters olympiens sont également ravis du rendement de Gerson sous les couleurs olympiennes, bien que l’on sente que le Brésilien en a encore sous le pied. Reste maintenant à voir comment Jorge Sampaoli réorganisera son équipe avec la signature de Pol Lirola et le retour imminent de blessure d’Arek Milik. En toute logique, Gerson devrait reculer d’un cran au milieu de terrain. A moins que Jorge Sampaoli ne le trouve définitivement plus fort en meneur de jeu…