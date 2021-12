OM : Sampaoli l’avoue, Milik est devenu un casse-tête

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Arkadiusz Milik pose problème à son entraîneur. En effet, l’Argentin s’aperçoit que la présence du Polonais, peu mobile, affecte le jeu de son équipe.

C’est une évidence, l’Olympique de Marseille flamboyant du tout début de saison a peu à peu disparu. L’enthousiasme et le déséquilibre assumé ont laissé place à une équipe plus solide et moins inspirée offensivement. L’explication vient sans doute du physique des joueurs entamé par le calendrier, des choix plus prudents de Jorge Sampaoli qui s’adapte à la Ligue 1, et peut-être du retour de blessure d’Arkadiusz Milik.

En effet, le jeu olympien perd en fluidité lorsque l’attaquant polonais est aligné. Alors que tout semble plus simple avec Dimitri Payet en faux numéro 9. L’entraîneur marseillais a donc été interrogé sur cette différence, et n’a pas caché une réflexion en cours à ce sujet. « Payet est un joueur indispensable pour nous, on a un contrôle différent des matchs quand il est là, a reconnu Jorge Sampaoli. On n'a pas encore su le remplacer quand il n'est pas là, mais il va falloir s'améliorer sur ce point, car il ne peut pas jouer tout le temps. »

Sampaoli cherche la solution avec Milik

« L'Olympique de Marseille meilleur sans Arkadiusz Milik ? C'est pareil avec tous les numéros neuf différents de Payet, pas que Milik. La présence de Payet en faux neuf aide le volume offensif de toute l’équipe. Payet ressemble plus aux joueurs du milieu, donc ils le trouvent plus facilement, a expliqué le coach argentin. Concernant Milik, son absence lors de la préparation lui a fait perdre du temps dans le développement collectif. Il faut qu'on travaille sur cela, pour ne pas jouer moins bien avec un neuf pur comme lui. » Pour le moment, Jorge Sampaoli n’envisage pas d’exclure l’ancien Napolitain de son équipe type.