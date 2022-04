OM : Sampaoli fait un aveu, il s’est planté

Jorge Sampaoli n'est pas un entraineur comme les autres. Sur la Canebière, l'Argentin a souvent soufflé le chaud et le froid avant d'arriver à trouver un semblant d'équilibre. Un équilibre qui permet désormais à l'Olympique de Marseille d'enchainer les bons résultats et ce, au meilleur des moments possibles. A cinq journées de la fin du championnat, les Phocéens sont bien installés à la deuxième place du classement, avec six points d'avance sur la troisième et quatrième place. Dans cette fin de saison, des joueurs se révèlent à l'OM. C'est notamment le cas d'Amine Harit, buteur dans la semaine face au FC Nantes en Ligue 1. De quoi impressionner ses partenaires mais aussi son coach, qui a avoué avoir fait une belle erreur avec le Marocain.

Jorge Sampaoli assume sa part de responsabilités