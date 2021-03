OM : Sampaoli fait de l'or avec ces flops du mercato

Dans : OM.

En l’espace de seulement deux matchs, Jorge Sampaoli a relancé plusieurs joueurs de l’OM en grosse difficulté depuis le début de la saison.

Depuis le début de sa carrière, Jorge Sampaoli est reconnu pour avoir un impact immédiat sur ses équipes. Le début de son aventure à l’OM fait honneur à cette réputation puisqu’en l’espace de deux matchs en une semaine, l’entraîneur argentin a décroché deux victoires face à Rennes puis Brest à l’Orange Vélodrome. Une riche semaine qui a également permis de voir certains joueurs à leur avantage. Auteur de trois passes décisives en deux matchs, Luis Henrique en est le meilleur exemple. Mais de toute façon, l’avenir du Brésilien s’écrivait à l’OM pour la saison prochaine. En revanche, Jorge Sampaoli pourrait bien relancer totalement six dossiers chauds du prochain mercato estival de Pablo Longoria comme le souligne Le Phocéen.

Lirola priorité de l'OM devant Balerdi et Cuisance ?

Il y a tout d’abord le cas des joueurs prêtés avec option d’achat à l’Olympique de Marseille. En très grosse difficulté sous André Villas-Boas, Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance se refont la cerise avec Jorge Sampaoli. Le défenseur argentin a enchaîné deux titularisations de suite au centre de la défense à trois de l’OM tandis que le milieu prêté par le Bayern Munich, remplaçant contre Brest et Rennes, a été décisif lors de ses entrées en jeu avec deux buts. Un troisième joueur prêté avec option d’achat semble déjà indispensable dans le système de Jorge Sampaoli en la personne de Pol Lirola, dont le potentiel transfert est le moins cher des trois puisque son option d’achat ne s’élève qu’à 11 ME. De toute évidence, Cuisance, Balerdi et Lirola feront l’objet de vives discussions en interne pour savoir qui doit être conservé.

Thauvin et Amavi en fin de contrat

Trois autres dossiers du mercato de l’OM vont très rapidement être relancés par la venue de Jorge Sampaoli à Marseille. Cela concerne cette fois les joueurs en fin de contrat à l’issue de la saison. L'avenir de Yuto Nagatomo est assez prévisible, le Japonais va sans doute quitter Marseille libre de tout contrat malgré des progrès affichés depuis quelques semaines. En revanche, quid de Florian Thauvin, Jordan Amavi et Saïf-Eddine Khaoui ? L’international tricolore, utilisé dans un rôle de relayeur droit par Jorge Sampaoli, a brillé face aux deux équipes bretonnes cette semaine avec un but décisif à la clé. De son côté, Jordan Amavi est actuellement blessé mais a typiquement le profil du piston gauche très offensif recherché par Sampaoli tandis que Khaoui a enchainé deux titularisations assez moyennes avec l’entraîneur argentin, mais présente les avantages d’être technique et polyvalent.

Du cas Cuisance à la prolongation de Thauvin en passant par les potentiels transferts de Balerdi et Lirola sans oublier l’avenir d'Amavi, les dossiers chauds se multiplient sur le bureau de Pablo Longoria dans l’optique du prochain mercato. Et dans la mesure où chaque joueur semble amené à progresser à vitesse grand V sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, la direction de l’Olympique de Marseille devra faire des choix forts en prenant en compte l’aspect financier. Michaël Cuisance (18 ME) et Leonardo Balerdi (15 ME) semblent par exemple assez difficilement accessibles au vu du montant colossal de leurs options d’achats respectives tandis que Pol Lirola (11 ME) et Olivier Ntcham, pour l’instant inutilisé par le coach argentin (5 ME) sont moins chers. Quant à Florian Thauvin et Jordan Amavi, tout dépend de leurs exigences salariales pour prolonger…