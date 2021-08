OM : Sampaoli, et si c'était un nouveau Bielsa en Ligue 1

Dans : OM.

Jorge Sampaoli n'avait pas convaincu tout le monde en fin de saison sur le banc de l'Olympique de Marseille, mais cette fois il sera là au départ du Championnat et aura les joueurs qu'il souhaite. Pour Walid Acherchour, cela peut tout changer pour l'OM et la Ligue 1.

La saison de Ligue 1 de l’Olympique de Marseille commence dimanche soir contre Montpellier, et après une série de matchs de préparation qui ont donné le moral aux supporters de l’OM, c’est peu dire qu’il y a de l’impatience chez les fans phocéens. Après le mercato spectaculaire de Pablo Longoria, et même si le patron marseillais n’a pas fini ses emplettes, il y a longtemps que l’attente n’avait pas été aussi grande autour de l’OM. Pour Walid Acherchour, qui s’exprimait lors de l’After Foot, Jorge Sampaoli est capable d’apporter un supplément d’âme à cette formation marseillaise et même si l’entraîneur argentin n’est pas Marcelo Bielsa, il est capable de donner un peu de folie à Dimitri Payet et ses coéquipiers.

Sampaoli peut doper l'OM en Ligue 1

S’il ne va pas jusqu’à faire de Sampaoli le nouveau Loco au Vélodrome, le consultant est convaincu que sa présence est importante. « On l'a vu sur les matchs amicaux, et même sur la fin de saison dernière, je reste positivement intrigué par ce que ce coach va faire dans notre Ligue 1. J'ai l'impression que quand on regarde l'OM, tactiquement, on est éveillé, on doit réfléchir constamment. Que ça marche ou non, je pense que Jorge Sampaoli va apporter à notre Ligue 1. On l'a encore vu contre Villarreal, les adaptations tactiques, avec ou sans ballon, moi ça me fascine. Donc j'attends avec impatience ce qui va se passer à l'OM avec de très belles recrues sur le papier. Il y a un vrai challenge en Ligue 1 », explique Walid Acherchour.