OM : Sampaoli et Mandanda, le mystère est levé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Steve Mandanda était titulaire à la surprise générale dans les buts de l’OM pour la réception de Montpellier dimanche soir (2-0).

Titulaire régulier en Europa League Conférence, Steve Mandanda avait pour habitude de s’asseoir sur le banc des remplaçants en Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Jorge Sampaoli a accordé depuis plusieurs mois sa confiance à Pau Lopez en championnat. Mais le gardien espagnol a été l’auteur d’une grosse bourde à Saint-Etienne il y a une semaine. De son côté, Steve Mandanda a de nouveau été satisfaisant face au PAOK Salonique en Europa League Conférence jeudi. Suffisant pour relancer la concurrence entre les deux gardiens ? En conférence de presse après la victoire de l’OM contre Montpellier dimanche, Jorge Sampaoli a évoqué le sujet. Et selon l’entraîneur marseillais, c’est davantage en préparation du quart de finale retour d’Europa League Conférence que Steve Mandanda a engrangé du temps de jeu dimanche en Ligue 1.

Pau Lopez n'avait plus gardé sa cage inviolée en #Ligue1UberEats depuis 9 matchs. Sampaoli a tenté le coup Mandanda ce soir, et ça a marché : clean-sheet ! ✅🧤 pic.twitter.com/RryTBGNgcS — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 10, 2022

Mandanda de retour dans les buts de l'OM en L1

« Pau Lopez n'est pas blessé, c'est un choix de ma part de titulariser Steve, c'était important pour moi qu'il ait du temps de jeu et le plus de minutes possibles avant le déplacement en Grèce jeudi, un match qu'il disputera. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve » a jugé Jorge Sampaoli, pour qui il était donc important de donner du temps de jeu à Steve Mandanda avant le match retour contre le PAOK Salonique en Europa League Conférence jeudi. L’entraîneur de l’OM a par ailleurs profité des micros tendus pour couvrir de louanges deux Marseillais très performants dimanche au Vélodrome, à savoir Amine Harit et Boubacar Kamara. « Bouba connaît le poste, pour moi c’est un grand central, comme il le fait très bien aussi au milieu de terrain. C’est un grand joueur qui a beaucoup progressé à chaque poste où il évolue. Il nous donne de la force. Harit, quand il a débuté avec nous, c’était un joueur qui s’est beaucoup de fois mis en difficulté dans le jeu. Il a évolué footballistiquement. C’est un joueur qui pèse dans le déséquilibre dans le un contre un. C’est devenu un joueur très important » a apprécié Jorge Sampaoli, qui peut compter sur tout un groupe extrêmement concerné dans le sprint final. Une force majeure pour l’OM afin d’atteindre ses objectifs…