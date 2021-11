OM : Sampaoli est-il fou ? Le verdict du vestiaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Souvent catalogué comme un entraîneur totalement fou, Jorge Sampaoli n’a pas vraiment cette réputation dans le vestiaire de l’OM.

Cela fait presque un an que Jorge Sampaoli a posé ses valises à Marseille. Et si l’effectif a été chamboulé cet été, certains joueurs comme Valentin Rongier sont dans la continuité de la fin de saison dernière avec l’entraîneur argentin. Très performant, l’ancien capitaine du FC Nantes s’est naturellement imposé comme un taulier aux yeux de Jorge Sampaoli, qui lui a confié un rôle particulier de milieu de terrain hybride se transformant en latéral droit à la perte du ballon. Après des débuts délicats, Valentin Rongier a parfaitement épousé ce poste et brille de mille feux avec l’OM. Interrogé par RMC, le joueur de Marseille a par ailleurs balayé les clichés selon lesquels Jorge Sampaoli serait complètement fou sur le terrain et dans les vestiaires.

🗣️💬 Valentin Rongier dans l'After : "Est-ce que je suis un meilleur joueur de foot depuis que je suis avec Sampaoli ? Ce serait mentir de dire l'inverse. Il a une philosophie de jeu qui est intéressante et il n'est pas borné avec cette philosophie." #rmclive pic.twitter.com/Fc82thBN8Z — After Foot RMC (@AfterRMC) November 15, 2021

« Il a une philosophie de jeu qui est vraiment intéressante, notamment dans les sorties de balle. On comprend ce qu'il veut faire et pourquoi. Il n'est pas borné avec sa philosophie. Contre une équipe, on va jouer comme ça et contre une autre, on va s'adapter. Il fait toujours en rapport avec l'adversaire. Croyez-moi, il n'y a pas que la folie que l'on voit. Toutes les séances ont un sens et on nous explique quel est le but et comment on va s'en servir ce week-end. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement assimilées, on peut le voir sur le terrain et parfois il y a des matchs où ça se ressent un peu plus. Mais en tout cas on prend du plaisir sur le terrain, on essaie de jouer, parfois un peu trop. Pour nous, tout est positif » a apprécié Valentin Rongier, pour qui le vestiaire de l’Olympique de Marseille est donc à 100 % derrière Jorge Sampaoli, malgré quelques folies tactiques de la part du coach argentin.