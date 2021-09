OM : Sampaoli en mode Bielsa, Marseille alerté

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Inarrêtable depuis le début de cette saison 2021-2022, l’Olympique de Marseille va forcément connaître un coup de mou à un moment donné. C’est en tout cas l’avis d’Adil Rami.

Le club phocéen est pour l'instant invincible. Depuis la reprise estivale, l’OM n’a toujours pas connu la défaite. En championnat, Marseille a presque réalisé un sans-faute, avec quatre victoires et un nul en cinq matchs. Tout en haut du classement derrière le PSG avec un match à rejouer contre Nice, l’équipe de Jorge Sampaoli est pour l’instant pleinement inscrite dans la course au titre de champion de France. Mais est-ce que la belle dynamique olympienne va durer jusqu’au printemps prochain ? Probablement pas, selon les dires d’Adil Rami, pour qui l’OM va avoir du mal à enchaîner les performances jusqu’à la trêve de Noël, à cause notamment de la multiplication des matchs entre la L1 et l’Europa League.

« Ça va se compliquer en deuxième partie de saison »

« Le bon début de saison de l'OM ? Je ne suis pas surpris parce que généralement, les premières saisons avec un nouvel entraîneur, ça part bien et ça se complique par la suite, sur la deuxième année. Mais je connais Jorge Sampaoli et c'était la même chose à Séville. Là où ils vont devoir être forts, c'est physiquement et athlétiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence toute la saison. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de cardio et ils ont beaucoup de matchs parce qu'ils sont en Europa League. C'est un beau début de saison, tant mieux pour eux. Mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison », a lancé, dans une interview sur Amazon, le défenseur de Troyes, qui pense que l’OM version Sampaoli va finir comme la fameuse équipe de Marcelo Bielsa à Marseille...