OM : Sampaoli en mode anti-Bielsa, c'est bluffant

Par Hadrien Rivayrand

L'Olympique de Marseille a un peu plus consolidé sa deuxième place au classement de Ligue 1 après son succès à Reims ce dimanche soir. La méthode Jorge Sampaoli séduit les observateurs.

L'OM joue les premiers rôles cette saison en Ligue 1. Malgré quelques trous d'air, les hommes de Jorge Sampaoli finissent fort et comptent bien sécuriser le plus rapidement possible leur place sur le podium. Ce dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims, les Phocéens s'en sont remis à un exploit individuel de Gerson pour faire la différence. Un symbole fort pour un joueur qui a soufflé le chaud et le froid depuis son arrivée. Car globalement, les joueurs marseillais font preuve d'un mental à toute épreuve en cette fin de saison, restant sur dix victoires lors des onze derniers matchs disputés. Critiquée il y a quelques mois, la méthode Sampaoli porte ses fruits et fait taire quelques détracteurs. Philippe Sanfourche fait en tout cas partie des observateurs scotchés par l'ancien coach du FC Séville.

Sampaoli, la méthode prend enfin

Pablo Longoria raconte son premier rdv avec Jorge Sampaoli.



« Au premier rendez-vous, il m’a dit : « Ça ne m’intéresse pas de revenir en Europe, mais j’accepte car Marseille c’est Marseille ». C’est un génie du foot, souvent il nous épate avec ses intuitions » #TeamOM Tuttosport pic.twitter.com/ZL13Pkj2bu — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) April 20, 2022

Rappelez-vous, au soir de la défaite de l'OM sur sa pelouse du Stade Vélodrome face à Monaco, Jorge Sampaoli était pris en grippe par son propre public. Depuis, tout a changé et la dynamique phocéenne est impressionnante. Sur RTL, Philippe Sanfourche n'a pu cacher sa surprise concernant Sampaoli et sa méthode de travail. « Sampaoli, c'est tout le contraire de ce qu'on avait pu craindre en début de saison, c’est-à-dire quelque chose d’échevelé, qui fait plaisir à tout le monde mais qui n’est pas maîtrisé sur la longueur. Il y avait d'ailleurs beaucoup de comparatifs avec Bielsa. Et pour le coup, c'est l'anti-Bielsa : il y a une lisibilité, des joueurs extrêmement en phase avec le système et surtout le fait d'intéresser l'ensemble de l'effectif. On a quand même une diversité de talents et de profils qui te permet de pouvoir renverser des matches même quand ils ne sont pas très bien entamés », a notamment précisé le journaliste. Attention tout de même au relâchement côté phocéen, l'OM ayant encore de gros matchs à jouer en cette fin de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Conference League. Les Phocéens seront sur la pelouse du Feyenoord ce jeudi soir en demi-finale aller de la compétition.