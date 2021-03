OM : Sampaoli donne de la voix, la Commanderie parle Espagnol

Dans : OM.

Ce mardi aux alentours de 10 heures, Jorge Sampaoli a dirigé son deuxième entraînement à la tête de l’Olympique de Marseille.

Lundi après-midi, Jorge Sampaoli a fait connaissance avec les joueurs de l’OM, après avoir obtenu auprès de l’Agence Régionale de Santé une dérogation pour briser son isolement sanitaire au bout de six jours au lieu de sept. Sur les pelouses de La Commanderie, Dimitri Payet, Florian Thauvin et consort ont eu le droit à un premier entraînement sous la houlette de leur nouveau coach lundi au cœur de l’après-midi. Ce mardi matin, bis repetita à la veille d’un match en retard crucial contre le Stade Rennais en Ligue 1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance n’était pas sans rappeler celle présente à Marseille il y a sept ans, lorsque Marcelo Bielsa donnait de la voix pour encourager, guider et replacer ses joueurs.

Le début de l'ère Sampaoli

« On se croirait revenu 7 ans en arrière. L’Espagnol est la langue officielle sur le terrain. Jorge Sampaoli est bien attentif à tout ce qui se fait et Pancho Abardonado traduit pour le groupe. Déjà pas mal d’intensité sur les premiers jeux. A noter qu’avec Jorge Sampaoli l’entraînement se fait en plusieurs groupes. Un deuxième groupe avec Milik, Payet, Germain Alvaro, Caleta-Car , Sakai, Nagatomo, Kamara, Gueye, Mandanda et peut-être Amavi et Rongier débutera plus tard » a ainsi publié le journaliste Karim Attab, présent ce lundi à La Commanderie pour assister au deuxième entraînement de Jorge Sampaoli à Marseille. La journée du technicien argentin se poursuivra avec sa première conférence de presse cet après-midi à l’Orange Vélodrome. Jorge Sampaoli sera accompagné d’un traducteur ainsi que de Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille. Une belle occasion de faire connaissance avec un nouveau personnage de la Ligue 1.