OM : Sampaoli doit dépasser Bielsa, chiche ?

Dans : OM.

Sur le banc de l’OM depuis le mois d’avril, Jorge Sampaoli entame ce dimanche sa première saison pleine avec Marseille.

L’objectif fixé par le président olympien Pablo Longoria est clair, arracher le podium et retrouver la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Un objectif sportif mais également financier pour Marseille, qui a beaucoup dépensé au mercato et qui doit s’y retrouver en fin de saison. La pression est grande sur les épaules de Jorge Sampaoli, d’autant plus que l’entraîneur argentin a été relativement exigeant au mercato. Ses souhaits ont été exaucés pour la plupart avec les venues de joueurs tels que Gerson ou encore Luan Peres, l’ex-sélectionneur de l’Argentine n’aura donc pas d’excuse. Dans les colonnes du journal L’Equipe, on explique par ailleurs que le volcanique entraîneur de l’OM devra réussir là où son modèle Marcelo Bielsa a échoué, en tentant de qualifier Marseille en Ligue des Champions.

Sampaoli doit qualifier l'OM en C1

« Après trois mois de découverte de la méthode Sampaoli, en fin de saison dernière (6 victoires, 3 nuls et 2 défaites en L1), les Marseillais ont de nouveau répété leurs gammes au cours de séances parfois rébarbatives, cet été (…) Avec un schéma hybride, sorte de 3-4-3 modulable en 4-4-2, les Marseillais ont effectué une campagne de préparation intéressante, vraiment séduisante par séquences, mais la compétition doit valider ces premières impressions (…) Sampaoli sera attendu dans sa faculté à faire jouer son équipe, lui qui insiste sur les risques à prendre, mais aussi à s'adapter dans un Championnat où les défenses sont souvent regroupées. Avec dans le viseur : une qualification en Ligue des champions qui échappe trop souvent à l'OM depuis une décennie. Et que même son modèle, Marcelo Bielsa, idole du Vélodrome, n'avait pas réussi à accrocher » détaille le journaliste Baptiste Chaumier, pour qui il est clair que la pression sera totale sur Jorge Sampaoli, très attendu et cela dès ce dimanche soir avec le déplacement à Montpellier dans le cadre de la première journée de Ligue 1.