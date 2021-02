OM : Sampaoli bloqué par Villas-Boas, c'est dingue !

Dans : OM.

Non seulement Jorge Sampaoli n'est pas arrivé à Marseille, mais l'OM pourrait retarder sa venue à cause d'un problème avec André Villas-Boas.

Il n’y a plus aucun doute depuis 48 heures, Jorge Sampaoli est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, et le sera jusqu’en 2023. Frank McCourt a officialisé sa décision de nommer le technicien argentin, lequel va donc remplacer Nasser Larguet sur le banc de l’OM, ce dernier retrouvant ensuite le centre de formation. Mais dans ce jeu des chaises musicales, il y a quelqu’un que tout le monde a déjà oublié du côté de Marseille, c’est André Villas-Boas, chouchou des supporters à une époque. Cependant, si les fans phocéens ont zappé AVB, ce dernier est lui toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille et cela a un impact direct sur la situation de Jorge Sampaoli. En effet, selon La Provence, l’OM ne peut juridiquement pas enregistrer en même temps deux entraîneurs.

Villas-Boas doit partir de l'OM, oui mais quand ?

Autrement dit, tant qu’André Villas-Boas sera lié avec le club de Frank McCourt, Jorge Sampaoli ne pourra pas être entraîneur officiel de l’Olympique de Marseille. « AVB ne demande qu’une chose : être libéré de son contrat à la date à laquelle il a choisi de partir. Ce qu’Eyraud n’a jamais accepté, préférant une fois de plus se lancer dans une bataille juridique n’ayant aucun sens, si ce n’est de flatter son ego de combattant tout terrain (...) Les avocats des deux camps poursuivant leurs discussions, un accord ne devrait plus tarder. En attendant, l’Argentin patiente au Brésil, observe de loin l’effectif, et visionne de nombreux matches des Olympiens. Il ne sait pas encore quand il prendra ses fonctions », explique Alexandre Jacquin, qui pense que Jorge Sampaoli pourrait faire le voyage vers Marseille en même temps que Frank McCourt, ce qui serait un joli coup de communication pour le milliardaire américain, décidé à séduire les supporters de l’Olympique de Marseille après avoir été dans le collimateur pendant de nombreux mois.