OM : Sampaoli accuse 3 joueurs après Strasbourg

Dans : OM.

Déçu du match nul concédé contre Strasbourg (1-1) vendredi, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli n’a pas été tendre dans son analyse. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a pointé un secteur de jeu qui n’a pas répondu à ses attentes.

Performant lors de ses récentes sorties au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a cette fois calé contre Strasbourg. Les Marseillais n’ont que rarement trouvé la solution pour percer le bloc mis en place par Thierry Laurey. La tâche n’était pourtant pas impossible selon Jorge Sampaoli, qui aurait aimé voir ses joueurs prendre plus d’initiatives dans la moitié de terrain adverse.

« Nous avons manqué de percussion, nous n'avons pas réussi à jouer dans le dos de l'adversaire qui a réussi à nous empêcher de jouer, a regretté le coach argentin après la rencontre. Nous avons vainement essayé. En première période, nous aurions pu marquer par Balerdi ou Milik, mais face à ce genre d'équipe, si on ne parvient pas à marquer très vite, on se retrouve en difficulté. » Puis Jorge Sampaoli a pointé du doigt le secteur animé par Boubacar Kamara, Valentin Rongier et Florian Thauvin.

« De mauvaises décisions »

« En première période, nos milieux de terrain ont pris de mauvaises décisions, au lieu d'ouvrir, on a plus joué sur les déplacements, on s'est neutralisés, alors qu'il fallait essayer de jouer par les extérieurs, a commenté le technicien. Avec l'entrée de Luis Henrique (57e), on a réussi à s'imposer dans les un contre un sur l'extérieur. Mais c'était un match compliqué, la lecture offensive a été neutralisée par l'adversaire, ensuite nous avons été meilleurs dans la transition, l'équipe a été meilleure dans le camp adverse et on a réussi à égaliser. » L’OM pourrait tout de même réaliser une mauvaise opération dans la course à la cinquième place ce week-end.