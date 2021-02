OM : Sampaoli à Marseille, un coup de froid à la Bielsa ?

Dans : OM.

Décrit comme la principale piste de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli se situe encore loin de la citée phocéenne. Le coach argentin n’aurait toujours pas répondu à l’offre marseillaise et semble privilégier les discussions avec ses dirigeants de l’Atlético Mineiro.

Compte tenu de l’empreinte laissée par Marcelo Bielsa à l’Olympique de Marseille, voir un disciple d’El Loco débarquer au Vélodrome ne laisserait pas les supporters indifférents. C’est pourquoi les rumeurs autour de Jorge Sampaoli font pas mal de bruit depuis quelques jours. L’entraîneur de l’Atlético Mineiro serait effectivement la priorité du club phocéen pour prendre la succession d’André Villas-Boas, mis à pied à titre conservatoire après avoir critiqué le travail du directeur sportif Pablo Longoria. Mais où en sont vraiment les contacts entre les deux parties ? Selon les informations de Superesportes, le vice-champion de France a fait le premier pas vers l’Argentin afin de lui présenter son projet via Pablo Longoria, à la manoeuvre dans le dossier du futur entraîneur.

On ignore si le discours de la direction marseillaise l’a convaincu. En tout cas, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine n’aurait pas encore donné sa réponse. Et pour cause, ESPN croit savoir que Sampaoli discute surtout avec ses dirigeants de l’Atlético Mineiro en vue d’une prolongation de son contrat qui expire à la fin de l’année. Une première réunion était prévue vendredi et si nécessaire, les négociations pourraient se poursuivre tout au long du week-end. A croire que l’Olympique de Marseille n’est pas la priorité du technicien qui pourrait bien se réengager avant même d’avoir officiellement recalé le club de Frank McCourt.