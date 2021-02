OM : Sampaoli à Marseille d'ici 15 jours ?

Dans : OM.

Alors que le dossier Jorge Sampaoli semblait se compliquer ces dernières heures, l’Olympique de Marseille reste confiant et le coach argentin pourrait même rapidement débarquer.

Vendredi soir, un média brésilien n’a pas hésité à semer le trouble autour de l’avenir de Jorge Sampaoli et de sa potentielle venue à Marseille. D’après les informations locales, l’entraîneur argentin penserait à prolonger son contrat à l'Atlético Mineiro, prétextant sa récente paternité et sa volonté de rester au Brésil jusqu’en 2022. Mais au final, cela ne serait qu’un mauvais bruit de couloir. Car selon Gianluca Di Marzio, la venue de Sampaoli est toujours sur de bons rails à Marseille. « L’OM a une grande confiance dans le dossier Sampaoli. Le club français n'est pas bouleversé par les rumeurs et semble prêt à attendre que l’entraîneur soit disponible. Marseille - Sampaoli, c’est juste une question de temps ! », explique le célèbre journaliste italien, généralement bien informé dans ce genre de dossier. Une information confirmée par Sky Sports Italia ce samedi.

Priorité de Pablo Longoria, l’ancien coach de Séville pourrait même débarquer plus tôt que prévu au Vélodrome. Attendu pour début mars, le technicien argentin pourrait effectivement quitter l'Atlético Mineiro dès que son club aura validé sa qualification pour la prochaine édition de la Copa Libertadores. Grâce au succès de Palmeiras en finale, une place supplémentaire sera accordée au Brésil en fin de saison. Autant dire que Sampaoli pourrait envoyer son club en Copa avant le 26 février, date de la fin du championnat. Et si jamais cela venait à être le cas, l'Atlético Mineiro libérerait son entraîneur de façon accélérée. Marseille n’attend que cela, alors que Nasser Larguet assure l’intérim depuis le départ d’André Villas-Boas il y a une dizaine de jours. Ce serait enfin une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM, lesquels ont tourné la page d'une vente possible du club phocéen et espèrent que la venue de Jorge Sampaoli fera flotter un petit air de Marcelo Bielsa à l'Olympique de Marseille.