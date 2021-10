OM : Samir Nasri, son conseil renversant à Kamara

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara n’a pas encore pris de décision pour la suite de sa carrière.

Cet été, le milieu défensif de l’OM a refusé de quitter son club formateur pour rejoindre Newcastle, qui proposait un prêt payant avec une option d’achat avoisinant les 15 millions d’euros à Pablo Longoria. La direction olympienne y a vu un signe positif, en pensant que Boubacar Kamara allait ensuite prolonger son contrat d’au moins un an afin que Marseille perçoive une indemnité de transfert en cas de vente lors du prochain mercato estival. Mais pour le moment, rien n’a été officialisé et le contrat de « Bouba » expire donc toujours en juin 2022. Une aubaine pour les gros clubs à la recherche de bonnes opportunités à moindre coût. En Italie, l’AC Milan a par exemple manifesté son intérêt pour l’international espoirs français…

Nasri conseille à Kamara de rester à l'OM

Et pourtant, Boubacar Kamara y gagnerait à prolonger à l’Olympique de Marseille selon Samir Nasri, ex-joueur formé dans la cité phocéenne. Au micro de Football Club de Marseille, celui qui était surnommé le « petit prince du Vélodrome » a conseillé à Boubacar Kamara de rester à l’OM plutôt de que de s’enterrer dans un club de milieu de tableau en Premier League, où il ne sera absolument pas mis en valeur. Autant rester à Marseille, où il est indiscutablement au centre du projet commun du président Pablo Longoria et de l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui adore sa science du jeu et sa capacité à relancer proprement. « Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en Premier League. Et c'est ton club, il y a un bon projet. T'as la vingtaine, de l'argent tu vas en gagner dans ta carrière » a lancé Samir Nasri, intimement convaincu que Boubacar Kamara à tout à gagner en prolongeant le plaisir dans son club formateur de l’Olympique de Marseille. Kamara ne manque en tout cas pas d'exemples autour de lui, Mandanda et Payet ayant tenté leur chance en Premier League avant de revenir rapidement à l'OM.