OM ‍: Samardzic pour remplacer Rabiot, Marseille accélère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a bouclé la signature de Matt O’Riley mais pourrait recruter un autre milieu de terrain en ce dernier jour du mercato. Roberto De Zerbi a soufflé le nom de Lazar Samardzic à ses dirigeants.

Au lendemain de la défaite contre l’Olympique Lyonnais en clôture de la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un dernier jour du mercato agité. Le club phocéen devrait officialiser les signatures d’au moins trois joueurs : Emerson Palmieri, Nayef Aguerd et Matt O’Riley. Les trois joueurs débarquent en provenance de la Premier League et vont renforcer l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin puisque selon le journaliste Alfredo Pedulla, la direction marseillaise a également des vues sur Lazar Samardzic.

L’idée est de miser sur l’international serbe de l’Atalanta Bergame afin d’en faire le successeur d’Adrien Rabiot au poste de meneur de jeu. Plus offensif dans son profil que Matt O’Riley, le milieu de terrain de 23 ans né à Berlin a de quoi séduire les dirigeants olympiens. Il ne sera cependant pas bradé par l’Atalanta Bergame, qui a payé 15 millions d’euros pour le recruter à l’Udinese. La saison dernière, Lazar Samardzic a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 5 buts et 4 passes décisives.

Samardzic en plus de O'Riley à l'OM ?

Mais il n’était pas un titulaire indiscutable à l’Atalanta, ce qui laisse penser à Roberto De Zerbi que l’OM a peut-être un coup à jouer dans ce dossier. Reste maintenant à voir si cette piste était indépendante de celle menant à la future recrue Matt O’Riley, ou si la venue du Danois de Brighton met déjà fin au dossier Lazar Samardzic. Le match de dimanche soir face à l’OL au Groupama Stadium a en tout cas mis en lumière les limites de l’OM au milieu de terrain. En ce sens, après avoir déjà bouclé les arrivées d’Arthur Vermeeren et de Matt O’Riley, celle de Lazar Samardzic ne serait sans doute pas de trop aux yeux de Roberto De Zerbi, agacé voire dépité après le match de son équipe à Lyon dimanche.