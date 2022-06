OM : Saliba, une vraie bonne nouvelle pour Longoria !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura énormément de dossiers à gérer cet été sur le marché des transferts. Pablo Longoria espère bien convaincre William Saliba de continuer l'aventure sur la Canebière.

La saison prochaine, l'OM aura la chance de disputer la Ligue des champions. Une compétition toujours importante pour les fans du club, qui espèrent que l'OM se donnera les moyens de ses ambitions cet été lors du mercato pour rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Ce sera la mission de Pablo Longoria. Le président de l'Olympique de Marseille ne manquera pas de dossiers à gérer. En premier lieu, l'Espagnol devra gérer les ventes d'indésirables et tout faire pour persuader William Saliba de continuer à l'OM. Le défenseur international, prêté par Arsenal la saison passée, est dans le flou le plus total. Jorge Sampaoli en a fait l'une des ses pièces essentiels de son dispositif et veut absolument le conserver. Mais la perspective de revenir s'imposer à Arsenal est tentante. Tiraillé, l'international français a fait une avancée majeure dans sa réflexion selon The Athletic.

Saliba parti pour rester à l'OM ?

La rentrée de William Saliba n'a pas été rassurante hier, mais le positionnement de Théo Hernandez sur les deux buts danois pose question. Il joue à contre temps défensivement et couvre deux fois l'attaquant danois. On sent que son positionnement défensif n'est pas naturel. pic.twitter.com/Y1nF2tYbh6 — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) June 4, 2022

Le média spécialisé indique en effet que William Saliba réfléchit de plus en plus à la perspective de rester à l'OM la saison prochaine malgré la volonté d'Arsenal de le rapatrier. L'ancien de Saint-Etienne apprécie le fait d'être un titulaire indiscutable à Marseille et qu'un club compte autant sur lui. Il sait aussi que c'est ce qu'il lui faut pour multiplier ses chances de participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. Chez les Gunners, Saliba ne sera pas assuré du même temps de jeu qu'à l'OM et devra lutter pour une place de titulaire. En plus de tout cela, Saliba se plaît beaucoup à Marseille, une ville dans laquelle il se sent épanoui. Une bonne nouvelle pour l'OM, qui va désormais devoir négocier avec Arsenal. Soit un nouveau prêt soit un transfert sec. Le joueur de 21 ans sera en fin de contrat en juin 2024 avec Arsenal. Les Londoniens estiment leur défenseur à 30 millions d'euros. Un prix très élevé sur lequel l'OM ne pourra pas s'aligner. Pablo Longoria a encore du travail avant de conserver William Saliba. Il sait néanmoins à quoi s'en tenir : le natif de Bondy est prêt à rester sur la Canebière et se battre avec le club phocéen la saison prochaine, notamment en Ligue des champions.