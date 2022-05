OM : Saliba doit rester, Longoria sort les rames

Dans : OM.

Taulier de Jorge Sampaoli à l’OM, William Saliba n’est pas certain de poursuivre sa carrière à Marseille, où il n’est que prêté par Arsenal.

Le dossier William Saliba va de toute évidence agiter les nuits de Pablo Longoria dans les prochaines semaines à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen a fait du recrutement définitif de l’international français une priorité absolue. Joueur phare de Jorge Sampaoli, qui ne le fait jamais souffler ou presque, William Saliba n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal, où il a encore un an de contrat au compteur. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur le dossier William Saliba et confirme que la tâche sera particulièrement rude pour Pablo Longoria, qui va devoir sortir les rames pour trouver les bons arguments afin de convaincre Arsenal. Et pour cause, les Gunners envisagent la saison prochaine avec Saliba dans leur effectif. Bien que de base, Mikel Arteta ne soit pas un fan absolu de l’ancien Stéphanois, l’entraîneur des Gunners n’est pas fou et il a notamment vu les performances de Saliba en Ligue 1 et en Equipe de France.

Saliba ne fait pas (encore) l'unanimité à Arsenal

Arsenal compte sur William Saliba pour la saison à venir et pourtant, certains proches du dossier n’excluent pas un changement de tendance dans les prochaines semaines, comme si William Saliba ne mettait pas tout le monde d’accord chez les Gunners. Une chance pour l’OM ? Oui, mais… Le profil du défenseur de l’Olympique de Marseille plait à énormément de gros clubs à travers l’Europe. L’Atlético de Madrid et Naples sont par exemple intéressés par le profil de William Saliba et pourraient disposer de moyens hautement supérieurs à ceux de l’OM lors du prochain mercato. En revanche, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont un argument de taille que les autres n’ont pas : le bien être de Saliba et la garantie de lui offrir un rôle de titulaire dans une équipe ayant de grandes chances d’être qualifiée en Ligue des Champions. En effet, La Provence rapporte que William Saliba se sent très bien à Marseille, où il est désormais attaché au club ainsi qu’aux supporters et même à ses coéquipiers. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, Saliba se verrait bien rester au moins une saison de plus à Marseille, à seulement 21 ans. Et cela pourrait bien être déterminant dans ce dossier qui pourrait être riche en surprise cet été.