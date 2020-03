OM : Sakai à l’hôpital pour sa cheville, un timing pourri ?

Dans : OM.

Le football est mis sur pause pour plusieurs semaines, et Hiroki Sakai a décidé d’en profiter pour se faire opérer d’une cheville douloureuse depuis des mois.

En temps normal, le défenseur de l’OM aurait serré les dents et terminé la saison. Mais cette épidémie a stoppé net toutes les compétitions, et le Japonais a donc pris cette décision facilitée par le contexte actuel. Résultat, dès que le choix a été fait, Hiroki Sakai s’est fait opérer et cela a eu lieu ce mardi, le joueur marseillais assurant même, photo à l’appui, que tout s’était bien passé.

この期間を利用して長い間痛めていた足首を手術しました。改めてプレーできる痛み出来ない痛みの判断の難しさを実感しました。

自分の身体に感謝ししっかり治します!



Je me suis fait opérer d’un soucis à la cheville que je traînai depuis plusieurs mois #TeamOM pic.twitter.com/70vwYhIur4 — Hiroki.Sakai 酒井宏樹 (@hi04ro30ki) 17 mars 2020

Si la reprise est donc désormais pour lui prévue dans deux mois pour participer à la possible fin de saison, c’est plus le choix de se faire opérer qui interpelle certains de ses suiveurs. C’est le cas du journaliste de L’Equipe Sébastien Tarrago qui, ironiquement, a fait savoir qu’il s’agissait là d’une « vraie priorité » que de mobiliser du personnel soignant pour se faire opérer de la cheville à ce moment.



Une vraie priorité https://t.co/gVAjwzDdwz — Tarrago sebastien (@starragolequipe) 17 mars 2020

Comme souvent sur les réseaux sociaux, les réponses ont fusé pour faire comprendre que le Japonais s’était très certainement fait opérer dans une clinique privée qui n’est pas concernée par l’épidémie, surtout dans une région qui n’est pour le moment pas trop submergée dans ses centres médicaux. Il n’empêche, le timing a beau être idéal pour le joueur et l’OM, il l’est un peu moins vue l’actualité et la mobilisation de l’ensemble du personnel soignant passée et à venir.