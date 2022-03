OM : Saison terminée pour Leonardo Balerdi

Dans un communiqué médical, l'Olympique de Marseille a révélé que Leonardo Balerdi avait été opéré à l'épaule et qu'il sera absent au moins jusqu'en juillet prochain.

« L’Olympique de Marseille confirme que Leonardo Balerdi s’est fait opérer de l’épaule, ce mercredi en Italie. Une opération nécessaire suite à une blessure survenue à l’automne dernier, afin de régler définitivement le problème. La durée de son indisponibilité est estimée à environ 4 mois. L’ensemble du club souhaite au joueur un prompt rétablissement », précise l'OM. Cette saison, le défenseur argentin a pris part à 24 matchs de l'Olympique de Marseille toutes compétitions confondues.

Yes Doc? I can get out of hospital yeah?

Saaafe. Road to recovery begins 🦾🔜 pic.twitter.com/tUkmzlvhui