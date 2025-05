OM ‍: Sadio Mané, l'énorme coup de l'été est possible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un sublime quadruplé avec Al-Nassr contre Al-Okhdood lundi, Sadio Mané fait rêver les supporters de l’OM alors que son contrat en Arabie Saoudite expire dans un an.

Qualification en poche pour la prochaine Ligue des Champions, les dirigeants de l’Olympique de Marseille peuvent à présent se pencher sur le mercato. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont bien l’intention d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable d'être compétitif dans cette compétition, où l’OM ne veut pas simplement faire de la figuration. Des pistes ambitieuses sont évoquées, notamment celle menant à Aymeric Laporte, champion d’Europe 2024 avec l’Espagne. Exilé à Al-Nassr en Arabie Saoudite, le défenseur de la Roja devrait être libéré de son contrat et pourrait vite devenir la première recrue estivale de l’OM.

Le club phocéen a un autre très gros coup à tenter au sein du club de Cristiano Ronaldo. Auteur d’un doublé contre Al-Okhdood lundi, Sadio Mané sera en fin de contrat en juin 2026 et à 33 ans, rien ne dit que Al-Nassr voudra le conserver en cas d’offre cet été. Le coup est trop beau pour ne pas être tenté selon le célèbre Mohamed Henni. « QUADRUPLÉ de Sadio Mané avec Al-Nassr. Viens à l’OM on a une deuxième étoile à aller chercher » a publié l’influenceur marseillais sur ses réseaux sociaux.

Sadio Mané, le nouveau rêve de l'OM ?

Un message qui fait écho à une propagande de plus en plus forte sur X, où Sadio Mané est associé à l’OM avec insistance ces dernières heures. Reste maintenant à voir si les dirigeants olympiens exploreront cette piste alors que le nom de Jadon Sancho est également évoqué sur les réseaux sociaux. Il faut croire que la qualification en Ligue des Champions permet aux supporters olympiens de rêver plus grand et à juste titre, après les venues il y a un an de joueurs tels que Mason Greenwood ou Adrien Rabiot. Il ne reste plus qu’à attendre de voir ce que préparent Medhi Benatia et Pablo Longoria, alors que l’OM se veut plus ambitieux que jamais la saison prochaine en retrouvant la plus belle des compétitions européennes.