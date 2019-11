OM : Sacrifié pour 15 ME, il rêvait de prolonger à Marseille

Dans : OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a pris la décision de vendre Lucas Ocampos à Séville pour 15 ME au mercato. Un choix regretté par les supporters… et pas seulement.

En effet, l’international argentin n’était pas spécialement enclin à quitter la cité phocéenne. Dans une interview accordée à beIN SPORTS, il a confirmé que sa volonté était même de prolonger son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille, alors que celui-ci expirait en juin 2020. Mais visiblement, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n’ont jamais songé à prolonger et donc à devoir augmenter le salaire de celui qui a explosé en ce début de saison du côté de Séville et de l’Espagne.

« Parfois tu entres et parfois tu n’entres pas dans les plans d’un nouveau projet, d’un nouveau staff technique. Avec Rudi, j’ai toujours joué, il m’a fait me sentir important. Mais au début de l’année, le club ne m’avait pas encore proposé, après toutes ces saisons, de prolongation de contrat. Ils connaissaient mon intention de prolonger. C’est le football, tu dois parfois quitter un endroit où tu te sens bien, pour saisir un nouveau défi et de nouvelles opportunités. Mais je garderai toujours un bon souvenir de Marseille » a commenté Lucas Ocampos, dont la grinta était particulièrement appréciée chez les supporters de l'OM, qui a pris un énorme risque au mercato en prenant la décision de ne pas le remplacer poste pour poste.