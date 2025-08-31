OM ‍: Rulli prêt à claquer la porte, l’énorme malaise

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Geronimo Rulli a été très affecté par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes il y a deux semaines. A tel point que le gardien argentin de l’OM a sérieusement envisagé un départ.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille a explosé il y a deux semaines au Roazhon Park. Puni par des Rennais à dix dans les arrêts de jeu (1-0), le club phocéen a mal démarré sa saison et les conséquences ont été bien au-delà de trois points de perdus. Au retour aux vestiaires, Geronimo Rulli a multiplié les reproches à certains de ses coéquipiers. Abattu et très en colère, le gardien argentin a malgré lui provoqué le clash entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’international français étant venu au soutien de Rulli après que l’Anglais tienne tête à l’ancien gardien de l’Ajax. Les conséquences sont désormais connues de tous et Rulli s’en est énormément voulu, se considérant comme l’un des responsables du feuilleton Rabiot.

❗️L'effet papillon déclenché par Rulli à Rennes l'a poussé, lors d'une réunion avec ses représentants à évoquer un potentiel départ de l'OM tant il se sentait coupable.



Son entourage a rapidement écarté cette idée.



L’épisode a affecté le gardien de 33 ans, à tel point qu’un départ de l’Olympique de Marseille a été envisagé lors d’une réunion entre Geronimo Rulli et ses agents, nous apprend le quotidien L’Equipe. « Son entourage l'a vite remis d'équerre, évoquant la Ligue des champions à Marseille et son rôle de relais de De Zerbi, un entraîneur qui l'a choisi l'été dernier » précise le quotidien national. Les envies de départ de Geronimo Rulli ont donc vite été mises de côté, et heureusement pour Roberto De Zerbi, lequel ne se serait peut-être pas remis de ce départ imprévu. Car le journal national le confirme, le gardien argentin est l’un des relais privilégiés de l’entraîneur de l’OM au même titre que Leonardo Balerdi ou Pierre-Emile Hojbjerg.

Rulli a envisagé un départ de l'OM

En conférence de presse, le coach olympien avait d’ailleurs confirmé que l’épisode Rabiot n’avait pas été neutre pour Rulli et que cela pesait sur son moral et sur son début de saison. « Rulli a été déçu, c'est un garçon très sensible, il en a souffert, lui, Balerdi, peut-être plus que les autres joueurs du groupe. Mais Rulli est un gardien exceptionnel » avait notamment lancé Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien espère que Rulli sera assez fort pour tourner la page alors que se présente un match au sommet face à l’OL ce dimanche. Un rendez-vous dans lequel l’Argentin avait brillé l’an passé au Groupama Stadium, repoussant notamment un penalty de Lacazette.