OM : Rudi Garcia viré, Eyraud prêt à passer à l'action ?

Dans : OM, Ligue 1.

Cette semaine, les dirigeants de l'Olympique de Marseille se sont mis en quatre pour essayer de désamorcer une situation devenue explosive avec les supporters, lesquels ont finalement décidé de faire une paix des braves avec leurs dirigeants. Mais samedi soir à Reims, si les joueurs de l'OM ont été soutenus, Jacques-Henri Eyraud et surtout Rudi Garcia ont eu droit à des chants critiques, et après la défaite phocéenne l'entraîneur marseillais est sous une pression énorme. Pour l'instant, JHE, soutenu par Frank McCourt, refusé d'appuyer sur le bouton du siège éjectable de Rudi Garcia. Mais cette situation pourrait évoluer.

Selon L'Equipe, même si officiellement Jacques-Henri Eyraud reste droit dans ses bottes, l'idée d'un électrochoc commence à faire son chemin. « Ils ont encore une tête dans la première partie du classement mais pourraient bien en disparaître. Dans ce contexte, la situation de Rudi Garcia semble de plus en plus précaire, alors que sa cote d'impopularité atteint des sommets auprès des supporters marseillais. Jacques-Henri Eyraud promet de ne pas juger là-dessus et ne cesse de marteler son message en privé : il ne veut pas céder aux vilaines manies de ce monde du foot qui a une tendance trop facile à actionner le levier du changement d'entraîneur. Mais la question risque bien de se poser, au moins en aparté, dans les prochains jours », affirme le quotidien sportif. Si une telle sanction tombait sur Rudi Garcia, peu de supporters de l'OM se plaindront.