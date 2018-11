OM : Rudi Garcia sera en grand danger à l'OM, si...

Dans : OM, Ligue 1.

Quelques heures avant le choc contre le Paris Saint-Germain fin octobre, l’OM officialisait la prolongation de contrat d’Andoni Zubizarreta.

Mais également celle de Rudi Garcia. Si le directeur sportif espagnol est globalement apprécié dans la cité phocéenne, l’ancien coach de l’AS Roma fait moins l’unanimité. Surtout, beaucoup de supporters se sont demandé pourquoi le Français était prolongé aussi rapidement dans la saison, alors qu’il est évidemment trop tôt pour savoir si Marseille atteindra son objectif. A savoir se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions…

Son avenir lié à une qualification en C1 ?

Ancien capitaine du LOSC version Rudi Garcia, Rio Mavuba connaît bien le coach de l’OM. Et s’il n’est pas devin, le consultant de RMC Sport estime que le natif de Nemours pourrait être en grande difficulté s’il n’atteignait pas les objectifs. Alors, Rudi Garcia menacé en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions ? C’est clairement possible selon l'ancien l’international français. « Est-ce que je vois Rudi Garcia durer à la tête de l’OM ? Oui il n’y a pas de raison. Néanmoins, ça dépendra évidemment aussi de cette saison. Car c’est important pour l’OM et le coach d’être sur le podium et de jouer la Ligue des Champions. Ça fait partie du projet, de leurs ambitions » a expliqué Rio Mavuba. Un bon moyen de mettre la pression sur l’entraîneur marseillais, si ce dernier en avait besoin.