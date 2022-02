OM : Rudi Garcia réclame sa part pour Kamara

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Boubacar Kamara est l'un des hommes forts de l'OM et l'un de ses éléments les plus convoités. Le milieu va sans doute partir cet été et être une vraie perte pour les Olympiens. Un talent dans l'entrejeu que l'on doit à Rudi Garcia.

Il enflamme déjà le marché des transferts du côté de la Premier League. Boubacar Kamara est suivi de près par Manchester United, Leeds, Newcastle ou encore West Ham outre-manche pour le prochain mercato estival. Car, le milieu de l'OM sera en fin de contrat prochainement et ne prolongera pas avec son club formateur. Une perte énorme pour les Phocéens tant ses performances dans l'entrejeu impactent positivement le jeu de son équipe. On en oublierait presque que le minot, né à Marseille il y a 22 ans, a débuté avec le club comme défenseur central en 2016. À ce poste, il semblait déjà prometteur mais il a encore gagné en assurance et en qualité plus haut sur le terrain.

Rudi Garcia se félicite d'avoir mis Kamara au milieu

Un repositionnement que l'on doit à Rudi Garcia. Le technicien, passé à l'OM de 2016 à 2019, avait osé le mettre en milieu récupérateur sur la fin de son mandat. Un choix que le club marseillais ne regrette pas au vu des performances de son jeune poulain et de l'intérêt des formations étrangères pour lui. L'ancien entraîneur du LOSC et de l'OL est revenu dans les colonnes de l'Equipe sur son idée de mettre Kamara au milieu, se félicitant que l'OM en récolte les fruits maintenant.

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j'avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd'hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s'il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S'il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l'échec », a t-il commenté. Un choix tactique qui fera peut-être du joueur un des meilleurs milieux français de sa génération et qui réhabilitera peut-être Rudi Garcia dans l'opinion footballistique française.