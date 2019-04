OM : Rudi Garcia déconnecté du vestiaire de Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1.

Au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Angers, l'Olympique de Marseille n'a pas le droit à l'erreur ce samedi à Guingamp, sous peine de perdre les points repris à l'OL le week-end dernier et hypothéquer ainsi ses espoirs de finir sur le podium. Pour cela, Rudi Garcia va devoir trouver les bons réglages, l'entraîneur de l'OM devant se passer de Mario Balotelli au Roudourou, et surtout les bons mots. Car si l'on en croit L'Equipe, le technicien phocéen a de plus en plus de mal à faire passer son message au sein d'un vestiaire marseillais pourtant très uni. Les hésitations de Rudi Garcia depuis plusieurs semaines semblent avoir fait des dégâts.

Et les footballeurs marseillais s'interrogent de plus en plus. « Ses compositions d’équipe, ses hésitations tactiques, ses décisions radicales – comme la mise au ban soudaine de certains éléments (Payet, Luiz Gustavo, Rami, Rolando...) – et ses discours individuels rassurants, qui tranchent parfois avec ses actes, ont participé à lui faire perdre beaucoup de crédit auprès de ses joueurs », affirme le quotidien sportif, qui voit un Rudi Garcia clairement dans le dur à l'Olympique de Marseille. Ce dernier va cependant devoir tout faire pour mener l'OM à une place européenne, il sera toujours temps de faire le bilan au soir de la 38e journée de Ligue 1.