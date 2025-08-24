OM ‍: Rowe prend la parole après l'affaire Rabiot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jonathan Rowe a officiellement quitté l’OM ce dimanche. L’ailier anglais a rejoint Bologne en Série A et a profité de cette journée pour écrire un message aux supporters olympiens.

Dans celui-ci, l’ailier anglais de 22 ans refuse de s’étendre davantage sur les raisons de son départ, ni sur son altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire de l’OM à Rennes la semaine dernière. « Chers Marseillais, Je dois commencer par dire que je n’ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant ! Depuis que j’ai atterri à l’aéroport de Marignane il y a un an, jusqu’à maintenant. Cela a été une montagne russe d’émotions, mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eu en moi tout au long du chemin » écrit d’abord Jonathan Rowe avant de conclure.

« Je ne veux pas entrer dans trop de détails. Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de l’ombre de m’avoir poussé jour après jour à me battre pour ce logo. Nous avons partagé de nombreux souvenirs et expériences que je garderai avec moi pour la vie ! Restez en bonne santé, soyez bénis et bonne chance pour le reste de la saison ! Une fois Marseillais… toujours Marseillais » s’est exprimé Jonathan Rowe sur son compte Instagram. Un message qui ira droit au coeur des supporters de l’OM, lesquels garderont plutôt un bon souvenir de l’ailier anglais. Même si ces derniers auraient sans doute aimé que Rowe entre davantage dans les détails de son conflit avec Adrien Rabiot.