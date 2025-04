OM ‍: Rowe n'est pas sérieux, De Zerbi dit stop

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a une fin de saison de Ligue 1 à finir de la meilleure des manières afin de valider sa place pour la prochaine Ligue des champions. Roberto De Zerbi veut compter sur tout le monde, dont Jonathan Rowe.

L'été dernier, l'OM avait fait un mercato ambitieux. Le club phocéen avait notamment recruté Jonathan Rowe. Le joueur anglais a plutôt bien réussi ses débuts avec les pensionnaires du Stade Vélodrome. Mais peu à peu, Rowe a perdu des minutes sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'Italien veut pouvoir compter sur des joueurs sérieux et professionnels. Et apparemment, c'est ce qui manque encore un peu à l'ancien joueur de Norwich. Ce n'est pas Florent Germain qui dira le contraire.

Rowe, rien ne va plus à l'OM ?

Sur l'antenne d'RMC ces dernières heures, le journaliste a en effet donné quelques informations intéressantes concernant la situation de Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille : « On cherche à comprendre pourquoi il a eu ce creux ? On dit que c'est de sa faute parce qu'il n'a pas fait les efforts. Je pense qu'il a des regrets mais on grandit au fil d'une saison. Il se dit qu'il aurait dû faire plus d'efforts. (...) Depuis trois semaines, il a peut-être eu un petit déclic. Il a entendu le message de sa direction. Il y a eu un gâchis de ne pas répondre à l'investissement que demandait De Zerbi ». Pour rappel, pour s'attacher les services de l'Anglais, l'OM a déboursé 2 millions d'euros en prêt payant, avec une option d'achat obligatoire de 14,5 millions d'euros. Reste à savoir si la direction phocéenne souhaitera déjà un départ de son joueur l'été prochain sur le marché des transferts afin de passer à autre chose et récupérer un peu sa mise en vue d'une potentielle présence en Ligue des champions.