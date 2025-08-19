OM ‍: Rowe mis à la porte, décision ce mardi ‍!

Dans : OM.

L’OM va prendre ce mardi une décision définitive quant à l’avenir de Jonathan Rowe, annoncé sur le départ et au coeur d’un accrochage avec Adrien Rabiot après la défaite marseillaise à Rennes vendredi.

Depuis plusieurs jours, le nom de Jonathan Rowe est de loin celui qui revient le plus dans la rubrique « mercato » à l’Olympique de Marseille. Avant même son accrochage avec Adrien Rabiot dans le vestiaire olympien après la défaite contre Rennes vendredi, l’ailier anglais était cité comme un potentiel partant d’ici au 31 août. En cause, sa très belle cote sur le marché des transferts avec de nombreux clubs intéressés et une valeur marchande avoisinant les 20 millions d’euros. L’OM est de plus dans l’obligation de vendre pour accélérer son mercato et espérer les recrutements de Joel Ordonez ou encore d’Edon Zhegrova.

Dans le viseur de plusieurs de ses coéquipiers dont Rulli et Rabiot après la défaite à Rennes, Rowe semble encore plus sur le départ après cet houleux épisode breton. La décision définitive n’a toutefois pas encore été prise par les dirigeants de l’OM. Selon les informations de Fabrizio Romano, c’est ce mardi que l’état-major marseillais va trancher de manière définitive l’avenir de Jonathan Rowe. Le spécialiste du mercato révèle qu’une rencontre est prévue entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et les représentants de l’ailier anglais de 22 ans pour acter un choix commun.

L'OM va rencontrer les agents de Rowe

Fabrizio Romano ajoute que Bologne a déjà transmis une première offre ferme pour Rowe, tandis que l’AS Roma et plusieurs clubs de Premier League ont approché les agents du joueur. On en saura donc plus très vite dans ce dossier de plus en plus chaud, mais l’avenir de l’ex-ailier de Norwich City à l’Olympique de Marseille ne semble plus tenir qu’à un fil désormais. Du côté de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria, on espère en tout cas aller très vite pour ensuite pouvoir accélérer sur de potentielles arrivées. Les noms de Joel Ordonez, d'Edon Zhegrova ou encore d'Ismaël Bennacer reviennent avec insistance ces derniers jours.