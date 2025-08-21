OM ‍: Rowe à Bologne pour 17 millions, c'est signé

Dans : OM.

Placé sur la liste des transferts par l’OM après son altercation avec Adrien Rabiot à Rennes vendredi soir, Jonathan Rowe a de fortes chances de rebondir à Bologne. Un accord total est proche pour son départ en Italie.

Fortement pressenti pour quitter l’Olympique de Marseille avant même la première journée de Ligue 1, Jonathan Rowe a officiellement été placé sur la liste des transferts par le club phocéen après son altercation avec Adrien Rabiot à Rennes. Les deux hommes se sont battus dans le vestiaire marseillais et il leur a été signifié par Pablo Longoria et Medhi Benatia qu’ils n’étaient plus les bienvenus au club. Leur départ est ardemment souhaité d’ici la fin du mercato le 31 août. Adrien Rabiot a des sollicitations un peu partout en Europe, mais son choix n’est pas encore acté.

En ce qui concerne Jonathan Rowe en revanche, tout est bouclé ou presque. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le transfert de l’ailier anglais de 22 ans à Bologne est désormais « imminent ». Et pour cause, un accord total aurait été trouvé entre le club italien et l’Olympique de Marseille sur la base d’un transfert de 17 millions d’euros plus des bonus et un pourcentage à la revente. Medhi Benatia réclamait initialement 20 millions d’euros pour Jonathan Rowe, mais le directeur sportif olympien n’est plus vraiment en position de force depuis l’épisode opposant son ailier à Rabiot, avec une image forcément détériorée.

L’OM va tout de même s’en sortir à son avantage avec une légère plus-value sur Jonathan Rowe, un an après son achat en provenance de Norwich City pour 15 millions d’euros. Le joueur a donné son accord pour rejoindre Bologne, où il signera dans les jours à venir un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2029. Un départ qui va permettre à Marseille d’accélérer en cette fin de mercato alors que Roberto De Zerbi réclame encore plusieurs renforts, au minimum un défenseur central, un latéral gauche, deux milieux de terrain et un ailier.