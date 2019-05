OM : Rothen défend Villas-Boas contre les rageux qui le critiquent !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas est un entraîneur qui intrigue en France.

Et pour cause, le manager de 41 ans est charismatique et a un palmarès long comme le bras malgré son jeune âge. Pourtant, son arrivée a été accueillie avec prudence par certains observateurs, notamment en raison de ses expériences mitigées à Chelsea et à Tottenham. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a tenu à mettre les pendules à l’heure, expliquant qu’il était totalement incohérent de juger le Portugais avant même de l’avoir vu à l’œuvre dans la cité phocéenne.

« On peut être septique, mais il faut lui donner sa chance. C’est quand même un entraîneur qui a gagné 4 trophées au FC Porto. Tu ne remportes pas autant de trophées en un an par hasard. Cela veut dire que dans le vestiaire, son message passait. Il a gagné dans des gros clubs, que ce soit Porto ou le Zénith qui est le club phare en Russie. C’est pour ça que ce serait dégueulasse de le juger uniquement sur ses performances à Chelsea et à Tottenham. Il a eu du mal à Chelsea dans ses rapports avec certains cadres, mais il ne faut pas uniquement le juger là-dessus » a confié Jérôme Rothen, pour qui les titres d’André Villas-Boas parlent pour lui. Désormais, au natif de Porto de faire le job à Marseille pour faire changer d’avis les pessimistes.