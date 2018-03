OM : Rothen accuse injustement Rami

Dans : OM, Coupe de France, PSG.

Défenseur central incontournable de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Adil Rami n’a pas manqué de travail lors des deux confrontations face au PSG.

Au final, l’ancien joueur de Valence et Séville a concédé six buts en deux rencontres, sans pour autant totalement prendre l’eau. Cela ne l’empêche pas d’être la cible d’un consultant après le dernier match face à Paris. Jérôme Rothen estime en effet que le défenseur central de l’OM est coupable sur le premier but. Coupable visiblement aussi d’avoir trop parlé dans les médias avant le match.

« Rami, il voulait mettre des coups. Mais en attendant l'ouverture du score pour le PSG, c'est de sa faute ! Il gardait le ballon côté droit et la mi-temps était sifflée à 0-0. Moi, je veux bien qu'on me parle d'état d'esprit. Les Marseillais ont été en bloc pendant 45 minutes, ils ont défendu. Mais après, devoir attraper Mbappé, attraper Di Maria, attraper Draxler, attraper Verratti, c'est compliqué », a avancé le consultant de RMC, qui ne prend pas vraiment en compte les propos de Maxime Lopez, qui avait expliqué que le premier but était de sa responsabilité, en raison de sa perte de balle sur une passe de Luiz Gustavo.