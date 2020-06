OM : Rony Lopes, c'est l'heure de boucler le dossier

Dans : OM.

Rony Lopes, ailier portugais qui a déjà brillé en Ligue 1, est le genre de joueurs que l'OM doit absolument recruter cet été.

Comme l’été dernier où l’OM avait du être malin pour recruter, avec des joueurs capables d’avoir un impact immédiat, d’être titulaire et éventuellement d’être bien revendus quelques années plus tard, il va falloir trouver les bons plans à l'intersaison. Avec son statut de club en difficulté financièrement, l’OM ne fait pourtant pas fuir. Le prestige du club et son billet en Ligue des Champions vont donner des idées aux agents pour placer des joueurs désireux de relancer leur carrière. C’est le cas par exemple de Rony Lopes, ancienne pépite de Manchester City qui a été plutôt à son avantage à Lille, avant de peiner à Monaco, et de connaitre le même sort à Séville, avec qui il a encore quatre ans de contrat. Faire venir l’international portugais est le genre de coup que l’OM, qui s'est déjà intéressé à son profil, doit réaliser cet été, indique le spécialiste mercato Manu Lonjon.

« Rony Lopes à Marseille, ce serait du gagnant-gagnant. Il faut trouver un joueur qui ne joue pas beaucoup. L’exemple de Rony Lopes avec le FC Séville en est le bon exemple. L’OM a toujours une qualité que peu de clubs ont, c’est qu’ils peuvent se le faire prêter une année et le valoriser au monde entier. Tous les clubs ne peuvent pas dire ça. Un mec qui réussit à l’OM a toujours plus de visibilité qu’un mec qui va réussir à Valence. Cela peut paraître choquant de dire ça, mais c’est comme ça », a expliqué l’intervenant dans le Talk du Phocéen. Des idées de recrutement qui ont du sens, surtout qu’André Villas-Boas a certainement un oeil sur son compatriote. Mais sans budget pour acheter, sans vente préalable, et surtout sans directeur sportif ou « Head of Football », cela risque pour le moment de rester de simples idées.