OM ‍: Rongier vide son casier et quitte Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le départ de Valentin Rongier ne fait plus aucun doute à l’OM, qui réclame 10 millions d’euros pour se séparer de l’ancien Nantais.

L’histoire dure depuis six ans entre Valentin Rongier et l’Olympique de Marseille, une éternité à l’échelle du club phocéen, où rester plus d’un an est déjà presque un miracle. Mais cet été pourrait bien marquer la rupture entre l’ex-capitaine de l’OM et le club présidé par Pablo Longoria. En fin de contrat en juin 2026, Valentin Rongier n’est pas contre une prolongation de contrat, à condition de voir ses émoluments augmenter, lui qui perçoit déjà 330.000 euros bruts mensuels à Marseille. Medhi Benatia et les dirigeants de l’OM, eux, n’ont pas l’intention d’offrir à l’ancien capitaine du FC Nantes cette revalorisation et selon L’Equipe, la séparation est à présent inévitable. Le quotidien national explique toutefois que contrairement à certaines rumeurs, Valentin Rongier n’a jamais demandé un salaire équivalent à ceux d’Adrien Rabiot ou de Pierre-Emile Hojbjerg.

L'OM met Rongier à vendre et exige 10 ME

Il souhaiterait simplement être aligné sur les émoluments de Geoffrey Kondogbia et d’Ismaël Bennacer qui, à son poste, sont mieux rémunérés avec 450.000 euros bruts mensuels. Mais à priori, l’OM n’en fait pas essentiellement une histoire d’argent et ont bien placé le joueur sur le marché des transferts. C’est le message que les dirigeants olympiens font passer à tous les clubs intéressés par le joueur. Le prix de départ de Valentin Rongier a d’ailleurs été fixé à 10 millions d’euros, une somme que deux clubs pourraient rapidement mettre sur la table : Côme mais aussi Sunderland, promu en Premier League et dont le directeur sportif français Florent Ghisolfi apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain de l’OM. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera alors que Valentin Rongier a repris cette semaine le chemin de l’entraînement avec le groupe olympien.