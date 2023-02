OM : Rongier superstar, il y a un secret

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Impressionnant cette saison avec l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier profite d’une parfaite condition physique. Le milieu de terrain s’impose une charge de travail importante au quotidien. Et ce depuis un déclic provoqué par son ancien entraîneur Jorge Sampaoli.

Longtemps considéré comme un joueur de l’ombre, Valentin Rongier ne passe plus inaperçu. Le milieu de l’Olympique de Marseille enchaîne les performances de haut niveau alors que son entraîneur ne lui facilite pas toujours la tâche. Cette saison, Igor Tudor l’a en effet utilisé à plusieurs postes. Mais dans l’entrejeu, à droite de la défense ou en charnière centrale, l’ancien joueur du FC Nantes répond toujours présent. Il faut dire que Valentin Rongier possède des capacités physiques hors normes.

Le Marseillais travaille notamment avec un préparateur, David Cadier, qui peut confirmer ses excellentes aptitudes. « Au départ, c'était un très gros moteur, avec beaucoup de volume, a confié à Eurosport le spécialiste qui suit Valentin Rongier une fois par semaine. Mais sur la dernière année, il y a énormément de choses qui ont évolué. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, la priorité pour lui, c'était d'être encore plus explosif. Plus fort, plus explosif. C'est un garçon qui a besoin de se sentir fort physiquement pour être en pleine confiance. »

Sampaoli a vexé Rongier

Avec son gabarit (1,72m, 67 kg), le vice-capitaine olympien n’était pas forcément connu pour son impact physique. Mais tout a changé à l’été 2021 après une déclaration de son ancien coach Jorge Sampaoli. « Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation, avait raconté Valentin Rongier sur RMC en décembre 2021. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi. Là, je me suis dit : "il y a un problème". Je l'ai interprété comme un message pour moi, peut-être que je me suis fait des films. Mais, à partir de ce moment-là, je me suis dit : "il compte pas sur moi ? Il va voir." » Et tout le monde a vu… Y compris Didier Deschamps ?