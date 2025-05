OM ‍: Rongier exige un vrai salaire, il refuse de prolonger

Dans : OM.

Valentin Rongier est un élément clé de Roberto De Zerbi et l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille souhaite que le milieu de terrain de 30 ans reste à l'OM. Mais cela coince pour une prolongation.

Les dirigeants marseillais ont plusieurs dossiers d'importance à régler durant ce mercato. Et notamment celui de Valentin Rongier, qui est à un an de la fin de son contrat avec le club phocéen, et n'a pas l'intention d'aller au bras de fer avec ses dirigeants. Autrement dit, soit Rongier va prolonger, soit Pablo Longoria acceptera de la transférer. Du côté de l'ancien joueur du FC Nantes, les choses sont claires, il veut jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille, Rongier étant tombé sous le charme de De Zerbi. Sauf qu'il y a un souci, c'est que le milieu de terrain attend une vraie revalorisation de son salaire, lequel n'est pas du tout au niveau de certains de ses coéquipiers comme le révèle L'Equipe.

Rongier veut un salaire au niveau de ses coéquipiers

Actuellement, Valentin Rongier touche 330.000 euros par mois, alors que Kondogbia et Bennacer empochent 450.000 euros et le duo Rabiot-Hojbjerg atteint les 500.000 euros brut par mois. L'écart est conséquent, et le joueur marseillais a donc demandé à ses dirigeants de faire un effort dans le cadre d'une prolongation de contrat. Baptiste Chaumier, journaliste de L'Equipe, confirme que Pablo Longoria a transmis une première offre à Valentin Rongier, mais que ce dernier l'a rapidement refusée. « Les négociations pourraient reprendre rapidement entre les deux parties, mais l’OM devra se monter convaincant alors qu’il existe un vrai décalage entre le statut supposé de Rongier et la pratique », précise notre confrère. Car malgré la concurrence, le joueur français a toujours montré qu'il était d'une résilience absolue, finissant toujours par retrouver sa place.

Dans sa quête d'un meilleur salaire, Valentin Rongier a reçu le soutien de son entraîneur, puisque Roberto De Zerbi a demandé à ces derniers de faire un effort afin de conserver le milieu de terrain dans son effectif. Une demande qui devrait donc être prise en compte, même si pour l'instant tout est mis à l'arrêt en attendant le retour de la délégation marseillaise partie au Etats-Unis pour discuter de la saison prochaine avec Frank McCourt et dont le retour dans la cité phocéenne est prévu samedi.