OM ‍: Rongier et Merlin à Rennes, ce sera 25 ME

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le Stade Rennais convoite les deux joueurs de l'Olympique de Marseille Valentin Rongier et Quentin Merlin. Reste à se mettre d'accord sur le prix final de la transaction. Les Marseillais les plus optimistes rêvent de 30 millions d'euros mais un journaliste est plus raisonnable.

On savait Habib Beye amoureux de l'Olympique de Marseille après y avoir passé quatre ans de sa carrière de joueur. L'entraîneur rennais va peut-être confirmer cet état de fait en poussant son club à aider Marseille à vendre ses joueurs. Rennes est intéressé par Quentin Merlin depuis le début du mercato estival. Cependant, les Bretons ont désormais un autre phocéen dans le viseur : Valentin Rongier. Le milieu marseillais n'a plus qu'un an de contrat restant à l'OM et se dirige vers un départ cet été. Pablo Longoria ne serait pas contre céder son ou ses joueurs à Rennes si la somme offerte est intéressante.

Rongier-Merlin pour 25 ME, l'OM sera gagnant

Au vu du CV des deux hommes, Marseille peut aller chercher beaucoup d'argent. Les plus optimistes, comme le compte X La Tribune Olympienne, jugent que l'OM peut récolter pas loin de 30 millions d'euros. C'est surévalué pour le journaliste franco-marocain Hakim, fidèle suiveur du club phocéen. Sur le réseau social, il a analysé la situation de Rongier et de Merlin. Pour lui, récupérer 25 millions d'euros serait déjà une bonne affaire pour Marseille.

Ouais… si t’arrive à en obtenir 25 pour moi c’est déjà un sacré deal!

« Ouais… si t’arrives à en obtenir 25 pour moi c’est déjà un sacré deal ! L’OM a acheté Merlin 10… si tu le vends 15 c’est pas mal déjà même si tu peux espérer plus en PL… et Rongier a un an de la fin de son contrat 10 c’est inespéré… donc le package à 25 me semble correct », a écrit le journaliste de Lion de l'Atlas. La clé des dossiers sera sûrement entre les mains des clubs anglais, les seuls capables de faire gonfler la facture au-delà de la réalité du marché.