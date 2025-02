OM ‍: Rongier et Marseille, divorce annoncé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En l’espace de seulement deux matchs, Ismaël Bennacer s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM au profit de Valentin Rongier, dont l’avenir pourrait s’écrire loin de Marseille.

Lors du dernier jour du mercato hivernal, Medhi Benatia a réalisé un coup dont il a le secret en recrutant Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. L’international algérien a démarré face à Angers le week-end dernier puis contre Saint-Etienne, ce samedi au Vélodrome, livrant à chaque fois une prestation aboutie, aussi bien dans la récupération et dans l’utilisation du ballon. Son association avec Pierre-Emile Hojbjerg est prometteuse et relègue sur le banc un certain Valentin Rongier, redevenu essentiel depuis plusieurs mois. Invité à s’exprimer sur ce sujet dans l’After Foot sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a estimé qu’à ses yeux, l’histoire touchait à sa fin entre l’ancien capitaine du FC Nantes et l’OM.

En Provence depuis septembre 2019, Valentin Rongier pourrait quitter le club marseillais plutôt que de devenir un simple remplaçant alors que son contrat expire en juin 2026. « L’OM fait un gros match dans l’intensité. Dans ce match, ils ne marquent pas toute suite mais au final tu t’en fous car tu es plus fort et tu gagnes quand même 5-1. Ce qui débloque tout, c’est la technique de l’équipe. Gouiri débloque le truc, tu as besoin de ça dans ces matchs-là. Plus que l’équipe ou le classement, c’est l’amélioration de l’équipe et le projet de l’OM qui est intéressant. On pense déjà à la saison prochaine. Dans ce cadre, prendre un Bennacer au milieu c’est bien, et ce n’est d’ailleurs pas bon signe pour Rongier, tout le monde l’a compris » a analysé Florent Gautreau avant de poursuivre.

Rongier à l'OM, c'est bientôt fini ?

« Sur le projet global, je ne sens pas bien les choses pour Rongier. Il faut du monde à tous les postes, les places vont être très chères maintenant » a conclu le journaliste sur les ondes de la radio. Il y a quelques semaines, Medhi Benatia a pourtant annoncé que l’OM avait entamé des négociations avec le natif de Mâcon pour une prolongation de contrat. Mais à ce moment, le club olympien n’avait pas encore recruté un joueur de stature internationale à son poste. Cela va-t-il changer la donne dans l’esprit de Valentin Rongier ? La fin de saison livrera déjà son lot d’enseignements, en fonction du temps de jeu dont bénéficiera l’ancien Nantais, entré à 30 minutes de la fin du match contre Saint-Etienne ce samedi (5-1).