OM : Rongier est loin d'être Gustavo, Villas-Boas doit tout changer

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé lors de la présentation de Valentin Rongier, André Villas-Boas a évoqué un changement tactique.

Dès son arrivée, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenté de mettre en place un 4-3-3, avec Luiz Gustavo en patron devant la défense. Le départ du Brésilien représente donc un coup dur pour le coach marseillais, contraint d’utiliser Kevin Strootman dans ce rôle en attendant un nouveau schéma. « C'est peut-être le seul joueur formé pour jouer sentinelle dans un 4-3-3, a expliqué le Portugais. Donc ça veut dire qu'on doit peut-être penser à d'autres possibilités. Kevin a fait deux grands matchs à ce poste, ça donne un peu de stabilité pour continuer avec ce système. »

Mais avec un seul milieu capable de jouer ce rôle, cela s’annonce compliqué. En effet, Rongier, qui jouait parfois meneur de jeu à Nantes, ne possède pas du tout le profil de Luiz Gustavo. « Je pense que c'est plus un 8 qu'un 10 et c'est ce que je veux, a réagi Villas-Boas. On va insister pour trouver un système qui fonctionne pour tout le monde, où tout le monde peut exploiter le maximum de ses capacités. » Il n’empêche que l’entraîneur ne pourra pas aligner sa recrue, Maxime Lopez et Morgan Sanson, tous relayeurs.

Vers un 4-2-3-1

« Ils sont similaires. C'est important pour nous. Quand on aura des absences, des suspensions, ça va donner de la stabilité dans notre organisation. Maintenant on doit peut-être changer de système pour un 4-2-3-1. C'est un système qu'on doit essayer dans les prochaines semaines. La concurrence va augmenter l'intensité à l'entraînement », s’est réjoui l’ancien manager de Tottenham, qui n’avait jusqu’ici qu’un choix réduit dans l’entrejeu.