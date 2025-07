OM ‍: Rongier à Paris, transfert en vue ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Faute d’accord avec l’OM pour une prolongation de contrat, Valentin Rongier pourrait quitter Marseille cet été. Une situation suivie avec attention par le Paris FC, très intéressé par l’ancien Nantais au mercato.

Joueur de l’Olympique de Marseille depuis six ans maintenant, Valentin Rongier arrive à un tournant de son histoire avec le club phocéen. En fin de contrat en juin 2026, l’ancien Nantais a reçu une offre de prolongation de l’OM, mais celle-ci a été refusée par le joueur et ses représentants. L’ancien capitaine olympien souhaite un salaire proche de ceux d’Adrien Rabiot et de Pierre-Emile Hojbjerg pour rester dans la cité phocéenne, ce que Medhi Benatia et Pablo Longoria refusent de lui offrir. Un départ est donc à l’ordre du jour pour le natif de Mâcon et un club de Ligue 1 suit tout cela de très près. Il s’agit du Paris FC, tout fraichement promu et qui souhaite faire venir des joueurs d’expérience au mercato. Déjà d’accord avec le capitaine lillois Benjamin André, le club francilien tient aussi la corde pour faire venir Valentin Rongier, un temps courtisé par Rennes, qui a finalement jeté l’éponge.

OM : Rongier jaloux de Bennacer, la vérité éclate https://t.co/8HGAa6dSsC — Foot01.com (@Foot01_com) July 1, 2025

Sur les ondes de RMC, le journaliste Felix Rouah a estimé qu’un transfert de Valentin Rongier au Paris FC pourrait faire les affaires de tout le monde : de l’OM et du joueur, et que ce deal était par conséquent plus que souhaitable. « L’OM dans son rôle, doit juger s’il est bon ou non d’amorcer un nouveau cycle avec Valentin Rongier, sans que ce soit un manque de respect pour lui et sans présager de ses performances dans le futur même si tout le monde est assez d’accord pour dire que Rongier ne deviendra jamais le joueur qu’il n’a jamais été. Même si ça reste un excellent joueur. L’OM est totalement dans son droit, évidemment que l’OM ne peut pas investir sur un joueur de 30 ans à ces dimensions de salaire-là. Pour un joueur de complément même si Rongier peut faire plus, tu arriveras à trouver plus prometteur pour moins cher » a d’abord lancé Felix Rouah avant de conclure.

Rongier au Paris FC, tout le monde est gagnant

« Pour l’intérêt de Valentin Rongier aussi, il faut considérer la possibilité d’amorcer un autre cycle ailleurs. Ca va être compliqué en Ligue 1 au vu de ses émoluments, mais la rumeur qui prend du corps sur un intérêt du Paris FC n’est pas anodine et ce ne serait pas une mauvaise idée pour lui. A 30 ans, tu as fait tout ce que tu avais à faire à Marseille, tu ne pars pas en clash, mais parfois, c'est juste le moment de se séparer et pour Rongier, c’est peut-être le moment » a analysé le journaliste, convaincu que pour Valentin Rongier, il est sans doute l’heure de tourner la page marseillaise. Quant à l’OM, avec une qualification en poche pour la Ligue des Champions et un fort pouvoir de séduction sur le marché des transferts, il ne sera sans doute pas difficile de trouver un milieu de terrain à fort potentiel pour venir épauler Rabiot, Hojbjerg et Angel Gomes dans l’entrejeu la saison prochaine.