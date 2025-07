OM ‍: Rongier s'en va, le Paris FC manque le coche

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Valentin Rongier se dirige vers un départ de l'OM cet été. Plusieurs clubs français sont venus aux renseignements mais ils ont été refroidis par les prétentions salariales élevées du milieu. Toutefois, un club italien arrive et peut payer Rongier comme il l'entend.

Fin de parcours annoncé pour Valentin Rongier à Marseille. Présent à l'OM depuis 6 ans, le milieu de terrain ne possède plus qu'un an de contrat restant et il ne veut pas prolonger. Il devrait donc rejoindre un nouveau club cet été. En Ligue 1, le Paris FC et le Stade Rennais sont intéressés mais aucun transfert n'a encore abouti. Rongier demande un salaire élevé et les Bretons ont logiquement lâché l'affaire. Néanmoins, à l'étranger, un nouveau prétendant s'intéresse au joueur phocéen et semble avoir les moyens de le payer convenablement.

Côme attaque l'OM pour Rongier

Cette équipe n'est autre que Côme selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Sur X, ce dernier a annoncé le début des grandes manœuvres pour la formation entraînée par Cesc Fabregas. « Côme a entamé les discussions avec l’Olympique de Marseille pour faire de Valentin Rongier son nouveau milieu de terrain. L’autre option étudiée reste Maximo Perrone de Manchester City », écrit-il sur le réseau social d'Elon Musk.

🚨💙🤍 Como have opened talks for Valentin Rongier as new midfielder, deal on with Olympique Marseille.



The other option remains Máximo Perrone from Manchester City. pic.twitter.com/KeB0AcH8Lo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025

A voir quelle sera l'offre de Côme pour les dirigeants marseillais. 10e de Serie A la saison passée en tant que promu, le club lombard monte en puissance avec un beau projet sportif. De quoi séduire Valentin Rongier en quête d'un challenge intéressant pour sa carrière. Cela lui permettrait aussi d'éviter de rencontrer l'OM comme ce serait le cas avec un transfert en France.