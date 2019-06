OM : Rome drague un Marseillais, et ce n'est pas Thauvin

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Avec une valeur marchande avoisinant les 50 ME, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille au mercato.

Dans l’obligation de vendre pour rester dans les clous du fair-play financier, le club phocéen ne retiendra pas son attaquant, lequel est régulièrement annoncé dans le viseur des clubs italiens tels que Naples ou encore Rome. En ce milieu de semaine, le club de la Louve est de nouveau associé à l’Olympique de Marseille. Mais cette fois, cela ne concerne pas l’international tricolore…

En effet, Calcio-Mercato indique que l’AS Roma a un œil sur la situation de Duje Caleta-Car, auteur d’une bonne seconde partie de saison à l’Olympique de Marseille. Le club romain, qui surveille également Joachim Anderson, Lyanco et Kevin Bonifazi, n’a pas encore décidé quelle était sa piste prioritaire. S’ils venaient à opter pour Duje Caleta-Car, les dirigeants de la Roma pourraient offrir 15 ME à l’Olympique de Marseille. Une somme qui sera sans doute insuffisante aux yeux de Jacques-Henri Eyraud, lequel a certainement l’intention de garder le Croate. Et s’il était question de le vendre, ce ne serait sans doute pas en-dessous de son prix d’achat, à savoir 20 ME.