OM : Romain Canuti dévoile la clé du dossier Saliba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La tendance s’inverse doucement mais surement en faveur de l’OM dans l’épineux dossier William Saliba au mercato.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba a été récompensé par Didier Deschamps avec une convocation en Equipe de France et deux sélections contre l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire. La valeur marchande de William Saliba a ainsi augmenté et il paraissait logiquement impensable pour l’OM d’être en mesure de garder le défenseur formé à l’ASSE à la fin de la saison alors que pour rappel, il n’est que prêté sans option d’achat par Arsenal. Néanmoins, comme indiqué auparavant par Mohamed Toubache-Ter, il semblerait que la tendance s’inverse dans ce dossier. Et pour cause, selon Le Phocéen, le président marseillais Pablo Longoria est en passe de réaliser un exploit majuscule et William Saliba pourrait contre toute attente rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

L'exploit est en marche pour Saliba à l'OM

Le vestiaire après la victoire face à Nantes… du pur bonheur … 🔥💙



PS : Saliba 20 piges qui remet tout le monde focus … reste par pitié pic.twitter.com/ZkvHYLLM5s — Youssiño 🎥  (@Youssino_) April 21, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste Romain Canuti a clarifié la situation. Selon lui, le travail colossal de Pablo Longoria et la volonté de William Saliba de rester à Marseille seront deux éléments déterminants alors que de son côté, Arsenal n’est pas certain de se qualifier pour la Ligue des Champions. Au contraire de l’OM. « La clé dans le dossier Saliba à l’OM l’an prochain c’est la volonté du joueur et selon certaines indiscrétions Longoria est en train de gagner la bataille. Cependant le joueur ne fera aucune annonce par respect pour son employeur tant que l’avenir d’Arsenal n’est pas clarifié » a lancé sur les réseaux sociaux le journaliste du Phocéen, pour qui il est plus que jamais possible de voir William Saliba poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Ce qui constituerait bien évidemment une merveilleuse nouvelle pour Jorge Sampaoli ainsi que pour les supporters de l’OM.