OM : Rolando qui met Abdennour sur le banc, ça ne choque personne

Dans : OM, Ligue 1.

Avant la trêve internationale, Rudi Garcia avait totalement relancé Aymen Abdennour en le titularisant face au Vitoria Guimaraes puis au Stade Vélodrome contre Caen.

De retour de blessure, l’international tunisien avait réalisé deux bonnes prestations au côté d’Adil Rami. Mais finalement, c’est Rolando qui a retrouvé sa place en défense centrale contre les Girondins de Bordeaux. Il semblerait que Rudi Garcia n’ait pas encore trouvé qui était le complètement idéal de l’ancien défenseur du FC Séville et ce constat ne surprend pas Bernard Bosquier. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille (1971-1974), le natif de Thonon-les-Bains n’arrive pas non plus à trancher entre Rolando et Abdennour…

« J'avoue que je ne suis pas vraiment emballé pour l'instant. Rolando fait ses matches, mais il fait le minimum vital pour un défenseur, sans vraiment apporter un plus dans le jeu. Il ne vient jamais apporter le surnombre au milieu, alors que Rami le fait régulièrement. Pour ce qui est d'Abdennour, c'est un peu la même chose, même si on ne l'a pas encore beaucoup vu. Ce sont deux profils assez identiques et je pense que Garcia doit avoir du mal à trancher. Il faut attendre de savoir si le Tunisien peut retrouver le niveau qu'il avait à Monaco et là, il n'y aura pas de débat » a-t-il expliqué sur Le Phocéen. Pour l’heure, il est évident qu’Aymen Abdennour n’a pas retrouvé son niveau qui avait éclaboussé l’Europe en Ligue des Champions lors de l’édition 2014-2015. Mais s’il est épargné par les blessures, l’international tunisien pourrait rapidement avoir les faveurs de Rudi Garcia.