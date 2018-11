OM : Rolando en sauveur de la défense, c’est grave ?

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille ne manque clairement pas de défenseurs centraux dans son effectif. Entre Rami, Luiz Gustavo, Kamara, Sertic, Caleta-Car, Abdennour ou Rolando, Rudi Garcia a le choix, mais les satisfactions de l’entraineur provençal sont trop rares. Résultat, pour le déplacement à Amiens où il sera privé de son Brésilien, le coach marseillais devrait faire confiance directement à Rolando au cœur de son 3-5-2, affirme L’Equipe. Une belle manque de confiance pour un joueur longtemps décrié à son arrivée, mais qui était progressivement devenu un titulaire, et même un élément majeur de la campagne européenne de l’OM la saison passée. Il avait en effet marqué le but à Salzbourg qui avait qualifié Marseille pour la finale de l'Europa League.

Un véritable tour de force de la part du Portugais, qui devait au départ revenir à la compétition et dans sa forme optimale au mois de janvier. Mais après un match avec la réserve et des entrainements convaincants, Rolando a visiblement convaincu le staff de l’OM, qui envisage de le poser en patron d’une défense à trois si jamais ce schéma est utilisé. Une volonté de donner du calme et de l’expérience à une défense marseillaise pointée du doigt depuis le début de la saison pour son manque de maitrise.