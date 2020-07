OM : Roi du blabla, Ajroudi a zéro chance avec McCourt !

Dans : OM.

Candidat déclaré au rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi n'a pas que des admirateurs en Tunisie

Ce mercredi, Mohamed Ajroudi est remonté au front pour le rachat de l'OM, et cela même si Frank McCourt a expliqué la semaine passée qu'il refusait de discuter avec lui. Et cette attitude du milliardaire américain est une bonne nouvelle pour les supporters du club phocéen selon le journaliste franco-tunisien Nassim Ben Gharbia. Pour ce dernier, Ajroudi n'a pas les moyens de ses ambitions, et son intérêt n'est qu'un moyen de faire parler de lui, pas plus.

« Comment a-t-on pu imaginer que Mohamed Ajroudi reprenne l’OM après son passage à Gabès (club tunisien duquel il a été propriétaire) ? On a entendu parler de sommes incroyables. S’il a autant d’argent, pourquoi n’a-t-il pas développer le Stade Gabésien ? En Tunisie, avec quelques millions d’euros bien utilisés, on peut jouer le titre » explique-t-il avant de préciser le fond de sa pensée sur le candidat au rachat de l’Olympique de Marseille. « Il est très fort dans les effets d’annonce, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux… En Tunisie, son coup de com sur le rachat de l’OM n’a pas pris, les gens n’ont pas considéré ses intentions sérieuses ». Loin d’être prophète dans son pays, Mohamed Ajroudi ne rencontre pas non plus un franc succès en France, malgré l’atout charme Mourad Boudjellal. Frank McCourt a dix jours pour mettre un point final au feuilleton initiée par le duo.