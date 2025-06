OM ‍: Roberto De Zerbi a trois surprises en tête

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi est très gourmand au mercato, mais il n'hésite pas aussi à trouver des solutions alternatives pour avoir de bonnes surprises au sein de l'effectif de l'OM.

La reprise approche à l’Olympique de Marseille, et Pablo Longoria s’active sur le mercato. Les joueurs libres sont ciblés, mais aussi très bientôt des recrues par le biais de transferts pour donner à Roberto De Zerbi les moyens de ses ambitions, notamment en Ligue des Champions. L’entraineur italien est très exigeant sur le recrutement, et n’hésite pas à faire de nombreuses demandes à ses dirigeants. Pour autant, il est capable de puiser des ressources au sein de son effectif pour parfois leur donner une seconde vie. C’était le cas l’an passé de Luis Henrique, qui était poussé dehors pendant des années pour une bouchée de pain, et est devenu un joueur important sur le plan offensif capable de signer à l’Inter Milan pour 23 millions d’euros.

Le grand retour de Luiz Felipe

Une renaissance qui peut inspirer d’autres éléments moins en vue de l’effectif de Roberto De Zerbi. Selon Le Phocéen, trois joueurs pourraient profiter de la deuxième saison de l’ancien coach de Brighton pour enfin donner leur plein potentiel et mettre tout le monde d’accord. Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, Jonathan Rowe en attaque et Luiz Felipe en défense. Ce dernier n’a quasiment pas joué malgré son recrutement libre d’Arabie Saoudite. Mais l’Italo-Brésilien va s’accrocher et pourrait avoir son mot à dire dans la longue saison que se prépare à vivre l’OM. Avec l’enchaînement des matchs, son expérience, et même sa fraicheur physique étant donné la saison vierge qu’il vient de vivre, l’ancien de la Lazio Rome pourrait enfin démontrer sa capacité à mener une défense aux côtés de Leonardo Balerdi.

Des bonnes surprises qui font presque autant plaisir que des recrues si jamais l’alchimie venait à marcher. En tout cas, personne ne s’est plaint de voir Luis Henrique renaitre de ses cendres la saison dernière, le Brésilien prouvant à ses coéquipiers que rien n’était donc jamais fini.